Pour Gauthier Le Bret, chroniqueur de Cyril Hanouna, Bruno Retailleau ferait un bon candidat pour Matignon, parce qu'il peut réconcilier avec la politique. D'après lui, l'actuel ministre de l'Intérieur "met en application son discours et ses actes".





Qui pour remplacer Michel Barnier à Matignon ? Depuis la démission du Premier ministre, la question est sur de nombreuses lèvres. Reste que la mission est très complexe au vu de l'instabilité politique du pays. Mais pour Gauthier Le Bret, chroniqueur dans On marche sur la tête, il y a une personne qui peut "réconcilier [les Français] avec la politique" : Bruno Retailleau. "Parce que cet homme met en application son discours et ses actes. Et il prouve qu'on peut avoir des résultats en étant volontaire, volontariste et en ne faisant pas que de la politique politicienne."