Cyril Hanouna - Dissolution de l'Assemblée : «Le président a pris une décision courageuse», salue Gérald Darmanin

"Objectivement, je ne m'attendais pas forcément à ça au soir même des élections européennes". Invité de l'émission On marche sur la tête avec Cyril Hanouna, Gérald Darmanin a reconnu que la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale avait provoqué de la surprise dans les rangs de la majorité. Pour autant, le ministre de l'Intérieur estime que le chef de l'État a fait le bon choix. "Le président de la République a pris une décision courageuse qui tranche le nœud gordien, comme dirait Georges Pompidou. C'est conforme aux résultats catastrophiques des élections européennes. On a pris une défaite et le peuple nous a fait passer un message", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Selon lui, le "fonctionnement institutionnel totalement délirant", symbolisé par un camp présidentiel en majorité relative à l'Assemblée, rendait cette issue inéluctable.