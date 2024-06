Cyril Hanouna - «Ces élections législatives ne se jouent pas en Île-de-France, mais dans les circonscriptions», affirme Léon Deffontaines

Invité de l'émission On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, le candidat dans la troisième circonscription dans la Somme, Léon Deffontaines, affirme que lors de ces échanges avec les Français, ces derniers n'en ont que faire de savoir qui sera Premier ministre si le Nouveau Front populaire arrive au pouvoir, en juillet prochain, mais "comment on permet à nos retraités de vivre dignement de leur retraite et comment on permet à nos travailleurs de remplir le frigo et donner des vacances aux gamins".

Léon Deffontaines estime également qu'il "y a des opportunistes dans toutes les forces politiques, y compris dans le gouvernement, à droite et au Rassemblement national". Pour lui, le plus important est que les élections législatives "ne se jouent pas en Île-de-France. En réalité, elles se jouent dans les circonscriptions", notamment dans la Somme, où il sera opposé à un candidat Républicain et au Rassemblement national. C'est un affrontement "projet contre projet".