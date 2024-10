"Tous les engagements qui ont été pris avec eux il y a quelques mois au moment des manifestations, sont tenus dans le budget". Au micro de Sonia Mabrouk ce mercredi, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France et de la Forêt, Annie Genevard, a tenu à rassurer les agriculteurs. Elle a notamment annoncé que le "budget 2025 répondait exactement à leurs demandes", avant de détailler un sujet crucial pour la filière agricole : les versements des aides à la PAC.

Des versements "majorés au taux maximum"

Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews, la ministre a assuré que ses équipes veillaient à ce que ces aides, qui doivent être versées ce mercredi 16 octobre, le seront "en temps et en heure". Autre bonne nouvelle pour les agriculteurs, ces premiers versements "seront majorés au taux maximum que l'on peut avoir sur ce premier versement", à savoir 70% pour les aides du premier pilier et de 85% pour l’ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels).

Ces versements concernent près de 93% des agriculteurs, ce sont donc "253.000 agriculteurs et exploitations pour plus de quatre milliards qui vont arriver dans les trésoreries", a indiqué la ministre. Elle a aussi annoncé de nouveaux dispositifs mis en place avec Michel Barnier et notamment "120 millions sur la viticulture, c'est 75 millions d'euros de fonds d'urgence pour les filières animales, en particulier la filière ovine."