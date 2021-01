Vaccin contre le Covid : Attal se dit "surpris" des "leçons de logistique" d'Hidalgo

INTERVIEW

Très critiqué de toutes parts pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus et de la campagne de vaccination, le gouvernement tente de reprendre la main. Invité d'Europe 1, Gabriel Attal a défendu, lundi matin, les décisions prises par l'exécutif pour limiter la progression du Covid-19, notamment au travers de la politique vaccinale. Et dénoncé l'attitude des responsables politiques dans ce contexte, de Gérard Larcher au Sénat à Benoît Payan à Marseille, en passant par Anne Hidalgo à Paris.

"Océan de contradictions"

Selon Gabriel Attal, "un certain nombre d'élus de l'opposition nagent dans un océan de contradictions" sur ce sujet. "La première adjointe du maire de Marseille rejetait il y a 24 heures l'idée d'un couvre-feu avancé à 18 heures. Le lendemain, ils nous expliquent qu'il faut des mesures plus difficiles", estime Gabriel Attal. "Oui, il y a des mesures difficiles à prendre. On ne s'est jamais dérobés devant les mesures qui étaient nécessaires."