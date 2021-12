Covid-19 : la REM fait le choix de respecter les jauges dans ses (futurs) meetings

INTERVIEW

À l'issue d'un conseil de défense sanitaire et d'un conseil des ministres consacrés à la flambée épidémique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le retour des jauges à l'intérieur et à l'extérieur sauf pour les meetings politiques. Maud Bregeon, porte-parole de La République en marche (LREM) est revenue sur cette mesure au micro de Lionel Gougelot mardi matin. "Ce n'est pas une décision prise dans un sens ou dans l'autre, c'est imposé par la Constitution et le Conseil constitutionnel s'était déjà exprimé dessus", a-t-elle déclaré.

"Un esprit de responsabilité"

Comme l'a rappelé Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, lundi soir, "la majorité appliquera ces jauges aux événements politiques dans un esprit de responsabilité", a précisé Maud Bregeon. "Et j'invite l'ensemble des organisations politiques à faire de même."

"Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réunira une commission dans laquelle l'ensemble des forces politiques sera représenté pour réfléchir aux mesures qui pourraient être prises de façon consensuelle et transverse entre les différents partis politiques pour que la démocratie, qui doit impérativement vivre à l'approche de l'élection présidentielle, puisse vivre dans les meilleures conditions possibles", a-t-elle conclu sur ce sujet.

Les événements en intérieur seront limités à 2.000 personnes et à 5.000 à l'extérieur. Cette mesure prendra effet dès lundi.