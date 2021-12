Nouvel An sans couvre-feu, télétravail obligatoire... Ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

"Tout cela semble être un film qui n'en finit pas", a reconnu le Premier ministre Jean Castex au moment de décrire une "situation sanitaire extrêmement tendue" devant la presse. "Dès demain il suffira de trois mois après votre deuxième injection pour pouvoir bénéficier de votre rappel", a annoncé le Premier ministre, contre quatre mois actuellement. "Nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination", a-t-il insisté. Dans l'immédiat, en France, plus de 45 millions de personnes sont désormais concernées par le rappel, dont environ la moitié l'ont déjà reçu, selon Olivier Véran.

Pour tenter de contrer l'arrivée du variant du Covid-19 Omicron en France, les grands rassemblements sont désormais limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur, et les concerts debout sont interdits. Pour autant, Jean Castex a également précisé qu'il n'y aura pas de couvre-feu pour le Nouvel An, comme cela avait été envisagé un temps.

La rentrée scolaire maintenue au 3 janvier

La rentrée scolaire est maintenue au 3 janvier, afin de garder les écoles ouvertes le plus possible. "Nous ne reporterons pas la rentrée scolaire, ni ne basculerons pas les collèges et les lycées en distanciel" mais "nous amplifierons à la rentrée notre politique de surveillance et de dépistage dans les établissements scolaires", a annoncé Jean Castex. Olivier Véran a ajouté que "si de nouvelles données devait apparaître en France ou à l'étranger" sur l'impact du variant Omicron sur les enfants, le gouvernement pourrait être amené "à prendre toutes mesures utiles pour les protéger".

Concernant les adultes, le télétravail devient "obligatoire" quand c'est possible, trois jours minimum par semaine, a également annoncé le Premier ministre, "dans toutes les entreprises et tous les salariés pour lesquels cela est possible". La ministre du Travail Elisabeth Borne mènera mardi une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet, a-t-il ajouté, précisant que la mesure prendrait effet "pour une durée de trois semaines".

Transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

L’obligation du port du masque à l’extérieur sera étendue dans tous les centres-villes. Le gouvernement va "ajuster" les règles d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19 et leurs "cas contacts", dont la durée sera précisée "d'ici la fin de semaine", a détaillé Jean Castex. "Les caractéristiques d'Omicron", variant du virus en passe de devenir majoritaire, "vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement", a expliqué le Premier ministre, ajoutant que l'exécutif "fixer(a) ces règles nouvelles d'ici la fin de semaine".

Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont une conférence de presse lundi à 19h15 à Matignon à l'issue d'un conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres consacrés à la flambée de l'épidémie du Covid-19. Ces deux réunions d'urgence étaient destinées à décider d'éventuelles nouvelles mesures de restriction face à la poussée fulgurante du variant Omicron et d'accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.