Covid-19 : Jean Castex s'exprimera dans le journal de 13h sur TF1 mercredi

Le Premier ministre, Jean Castex, sera mercredi l'invité du journal de 13 heures de TF1, avant le début de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi intégrant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire, a annoncé lundi la chaîne. Le chef du gouvernement sera interrogé à l'issue d'un conseil de défense réuni par le président Emmanuel Macron sur le thème de la crise sanitaire du Covid-19.

L'utilisation du pass sanitaire élargie mercredi

Alors que les chiffres de contamination flambent à nouveau sous l'effet du variant Delta du coronavirus, il s'agira de la première interview télévisée de Jean Castex depuis le 20 heures de France 2 le 11 mai. L'utilisation du pass sanitaire doit être élargie dès mercredi, sans attendre la loi qui pourrait être définitivement votée vendredi, à l'entrée de tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Le pass doit être ensuite étendu début août aux restaurants, cafés, centres commerciaux, établissements médicaux et transports de longue distance.