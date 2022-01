Covid-19 : «Il faut libérer les brevets et faire de la vaccination un bien public mondial»

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir le calendrier de la levée progressive des restrictions sanitaires , laissant entrevoir une potentielle sortie de crise. Invité sur Europe Matin vendredi, le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), Julien Bayou, s'est dit inquiet que "l'on ne tire pas les leçons" et a appelé à "libérer les brevets".

La nécessité d'avoir des vaccins génériques

"Il faut libérer les brevets. J'ai attrapé comme beaucoup le Covid variant Omicron à la fin de l'année. Et ce variant a émergé seulement un mois plus tôt en Afrique du Sud et s'est propagé. Il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne dans un seul pays si l'on ne vaccine pas l'ensemble de la population. La vaccination est un bien commun et doit devenir un bien public mondial", a-t-il estimé.

Selon lui, les laboratoires pharmaceutiques ont engrangé des dizaines de milliards d'euros et "le produit est amorti". "Il faut maintenant des vaccins génériques", a assuré Julien Bayou. "Si l'Afrique du Sud, le Mexique, ne peuvent pas vacciner correctement leur population , alors de nouveaux variants émergeront. Donc c'est la possibilité de renvoyer cette épidémie au statut de grippe saisonnière", a-t-il poursuivi.

"On a besoin de ce vaccin et de libérer les brevets", a encore insisté le secrétaire national d'EELV. "Nous le réclamons depuis des mois et des mois avec Yannick Jadot au Parlement européen."