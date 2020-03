Coronavirus : les sorties sportives limitées à un rayon de 1 km et une heure maximum

Les règles du confinement visant à lutter contre le coronavirus vont être durcies. Le Premier ministre Édouard Philippe a indiqué ce lundi soir au JT de TF1 que les sorties "pour promener ses enfants ou faire du sport" seront limitées, dès mardi, à "un rayon d'un kilomètre maximum" autour du domicile et pour "une heure" maximum.

Une décision qui prend effet ce mardi

Une décision prise alors que de nombreuses personnes ne respectent pas le confinement, et qui prendra effet dès mardi, après la signature d'un décret par le Premier ministre lundi soir. Désormais, pour sortir, il faudra non seulement dater son attestation mais aussi y inscrire un horaire afin que les forces de l'ordre puissent veiller à ce que personne ne sorte trop longtemps.

Un "appel solennel" aux Français

Édouard Phlippe, qui a lancé un "appel solennel" aux Français à respecter "très très strictement les règles du confinement, s'exprimait au septième jour du confinement national pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie du coronavirus. "Nous voulons faire en sorte de freiner la circulation du virus et c'est ce qui explique toutes les décisions que nous avons prises. Mais il faut rester humble dans cette difficulté et savoir que les effets des décisions que nous avons prises et notamment les effets du confinement ne pourront se réaliser qu'avec le temps", a-t-il encore dit.