Coronavirus : pour Yannick Jadot, annuler les municipales serait "une catastrophe"

INTERVIEW

Le coronavirus touche désormais plus d'une soixantaine de pays à travers le monde. L'épidémie, partie de Chine en décembre, est désormais bien présente sur le sol européen puisque l'Italie compte 1.000 cas pour 29 décès et la France compte 100 cas sur son sol. Invité dimanche du "Grand Rendez-Vous" sur Europe 1, Yannick Jadot, député européen Europe écologie - Les Verts affirme qu'il ne souhaite pas que les élections municipales soient annulées

"Un lieu de vote n'est pas une boîte de nuit"

Pour Yannick Jadot, il est impensable d'annuler le scrutin qui aura lieu dans deux semaines. "Si on est obligé de reporter l'élection, cela veut dire qu'on ne peut plus accéder à aucun magasin, qu'on ne peut plus prendre un transport public, que tout le monde doit rester chez soi", explique-t-il, affirmant qu'un lieu de vote "n'est pas une boîte de nuit, ni un bus avec beaucoup de promiscuité". "Donc la question de l'élection est la dernière étape du confinement. Ça voudrait dire qu'on est en seuil 3 et que tout le monde doit rester chez soi, ce qui serait une catastrophe", explique l'eurodéputé EELV.

"L'hôpital public est un bijou pour la République"

Sur la gestion de la crise, Yannick Jadot se félicite du fait que le Premier ministre ait "cette volonté d’associer tous les acteurs politiques". Edouard Philippe avait en effet réuni à Matignon tous les chefs de partis cette semaine, alors que le ministre de la Santé a annoncé que la France passait en "phase 2" de l'épidémie. "Je pense que le gouvernement pour l'instant tient la bonne ligne de crête, mais cette épidémie nous montre à quel point l'hôpital public est un bijou pour la République", souligne aussi Yannick Jadot.