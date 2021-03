Covid : les perspectives d’Emmanuel Macron pour les six prochains mois

Si la crise sanitaire est loin d’être terminée, avec notamment un confinement envisagé pour l’Ile-de-France, Emmanuel Macron prépare déjà la suite. Le chef de l’Etat a réfléchi à des perspectives de sortie de crise avec un agenda en tête et, en toile de fond, la prochaine campagne présidentielle. Le président de la République espère ainsi un retour à la normale d’ici l’automne prochain, à condition que de nouvelles souches du coronavirus ne fassent pas leur apparition d’ici là.

Début de retour à la normale d’ici l’automne

Première étape de ce calendrier de sortie de crise : les vacances d’été, qui, selon l’entourage du président, permettront plus de fluidité avec la mise en place du passeport sanitaire. Emmanuel Macron espère ensuite un début de reprise, plus classique, de la vie, à l’automne.

Pour le chef de l’Etat, à cette période la question des stocks de vaccins ne sera plus un sujet et la population sera très largement vaccinée. Un moment, donc, où le chef de l’Etat considère que la politique reprendra ses droits. Et où il compte bien montrer qu’il a continué de diriger le pays sur d’autres sujets importants à ses yeux, comme l’économie, le régalien, l’écologie ou encore l’école.

Préparer la campagne présidentielle

Emmanuel Macron veut ainsi consolider son bilan dans la perspective de la prochaine présidentielle. De manière très opérationnelle, le chef de l’Etat prépare déjà l’organisation de sa future campagne. Son parti La République en marche est sur le point d’emménager à côté de la gare Saint-Lazare, à Paris. Un lieu qu’Emmanuel Macron a aussi choisi, selon un de ses proches, pour abriter son futur QG de campagne. Il a d’ailleurs envoyé des émissaires pour faire des repérages la semaine dernière.