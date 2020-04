Coronavirus : le bac ne se déroulera pas "en juin comme d'habitude", indique Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe a reconnu jeudi qu'il ne serait pas possible aux lycéens de Terminales de "passer le bac dans des conditions normales", semblant privilégier la piste d'un "contrôle continu" complet pour sanctionner ou non l'examen.

"Les épreuves ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme chaque année"

"Ce qui est à peu près acquis c'est qu'il n'est pas possible qu'ils puissent passer le baccalauréat dans les conditions normales", a-t-il dit sur TF1. Car cette "machinerie annuelle" ne pourrait être mise en œuvre dans de bonnes conditions. Tous les établissements scolaires français sont en effet fermés depuis le 16 mars, et nul ne connaît la date de reprise qui dépend de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

"L'interruption des cours, des classes ... va avoir un impact sur la capacité de chacun à respecter la totalité du programme", a reconnu Edouard Philippe. "Il est donc acquis que les épreuves ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme chaque année". En conséquence, les épreuves du bac 2020 devront être organisées "d'une façon totalement neuve et originale", a dit le Premier ministre. "Soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu, basé sur les premiers et deuxièmes trimestres. Et si les cours peuvent reprendre dans de bonnes conditions au cours du mois de mai ou juin alors le dernier trimestre", comptera aussi.

Vers un contrôle continu sans épreuves finales ?

"Soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu complet une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin", a-t-il ajouté. C'est au ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer d'"instruire" le sujet. "Il aura l'occasion de préciser très prochainement les conditions dans lesquelles le bac 2020 interviendront", a indiqué Édouard Philippe. "Pour ma part je crois que c'est sur la piste du contrôle continu le plus complet qu'il va falloir se reposer", a-t-il toutefois ajouté. Jean-Michel Blanquer devait initialement annoncer avant la fin de la semaine la ou les options retenues par le gouvernement.