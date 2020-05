Coronavirus : 44% des Français estiment que le gouvernement gère "efficacement" la crise

La confiance dans l'exécutif a repris des couleurs puisque 44% des Français estiment que le gouvernement gère "efficacement" la crise du coronavirus, soit une hausse de cinq points en deux semaines, selon un sondage* Ifop pour le Journal du Dimanche. Ce chiffre reste toutefois inférieur de 11 points à celui du 19-20 mars, selon la même étude.

Forte progression chez les plus de 65 ans

Ils sont 52% des sondés (+5 points en deux semaines) à faire également confiance au gouvernement pour "aider les entreprises en difficulté en raison du coronavirus". L'exécutif enregistre ses plus fortes progressions chez les plus de 65 ans (58% de confiance, +9) et parmi les électeurs de François Fillon en 2017 (68%, + 8) ou encore chez les sympathisants d'Europe-Ecologie Les Verts (49%, +20).

*L'étude été menée auprès d'un échantillon représentatif, selon la méthode des quotas, de 1.012 personnes, âgées de 18 ans et plus, et interrogées par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 15 mai 2020, avec une marge d'erreur 1,4 et 3,1.

Des écoles fermées ou des rentrées reportées

A Toulon, Marseille, Montpellier, Dijon, Poitiers, Tours, Angers, des écoles maternelles et primaires ont ainsi recensés des cas suspects de coronavirus parmi les enseignants, les directeurs ou le personnel encadrant, mais beaucoup plus rarement chez les enfants.

A chaque fois, les recteurs d’académie n’ont pris aucun risque, et avant même de recevoir les résultats des tests, ils ont fermé les écoles quand elles avaient déjà ouvert leurs portes. Sinon, la rentrée a été repoussée à une date ultérieure. Au total, ce sont plus de 50 établissements scolaires qui sont concernés.

"On se retrouve avec des établissements dangereux"

"C’est complètement irresponsable de rouvrir ces établissements pour si peu de semaines", réagit au micro d'Europe 1 Nicolas Glière, professeur de Français et membre du collectif les Stylos rouges, qui appelle à reporter la rentrée en septembre. "On se retrouve avec des établissements dangereux, dans lesquels les adultes risquent de tomber malades, de transmettre la maladie", estime-t-il. "Ça va continuer à augmenter, ça va continuer à rendre tout le monde malade et le confinement à cause de cela n’aura peut-être servi à rien."

Quand les tests reviennent négatifs, la décision est prise au cas par cas d’ouvrir à nouveau l’école. En revanche, si les tests sont positifs, les lieux devront être impérativement désinfectés, il faudra identifier les personnes contact. Et pour la réouverture, "on ne prendra aucun risque", nous assure un proche du ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. "C’est la seule manière de rassurer les parents pendant cette période si délicate".

