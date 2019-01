Confiance : Emmanuel Macron (+2) et Edouard Philippe (+3) remontent

La confiance des Français en Emmanuel Macron (+2) et Edouard Philippe (+3) remonte après quatre mois de baisse consécutive, malgré la crise des "gilets jaunes", selon un sondage Elabe diffusé jeudi. Il s'agit du troisième sondage en trois jours à montrer un regain de popularité des deux têtes de l'exécutif.

Un niveau encore très bas. Avec 25% des personnes interrogées qui lui font confiance pour affronter les problèmes du pays, la cote du chef de l'Etat reste cependant à un niveau très bas et 71% (-3) ne lui font "pas confiance". Conséquence de la crise ? Il progresse notamment de 12 points auprès des électeurs de François Fillon au 1er tour de la présidentielle 2017, selon ce baromètre pour Les Echos et Radio Classique. Emmanuel Macron avait perdu un total de 13 points de confiance au cours des quatre mois précédents. Avec 25% d'opinions positives, il se situe au même niveau que François Hollande au même moment de son mandat. La cote du Premier ministre évolue parallèlement, avec 26% (+3) des Français interrogés qui lui font confiance et 68% (-5) d'un avis contraire.

Hulot reste en tête des personnalités de confiance. Nicolas Hulot (52%, +4) se maintient en tête du classement des personnalités dont les Français ont une image positive, devant Alain Juppé (41%, +2), Jean-Yves Le Drian (32%, =) et l'ex-président Nicolas Sarkozy (32%, +3). Xavier Bertrand gagne 2 points à 31%, Bruno Le Maire en gagne 3 à 26% et Christophe Castaner 4 à 21%.

Enquête réalisée en ligne les 8 et 9 janvier auprès de 1.003 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.