Comment Instagram est devenu l'outil de communication préféré des politiques

Au Cameroun la semaine dernière, à Yaoundé, Emmanuel Macron s'est adressé en selfie à ses 3 millions d'abonnés sur Instagram. Le chef de l'État y partage régulièrement vidéos et photos de ses déplacements. Un outil de communication privilégié, sans contradiction, et qu'il n'est pas le seul à utiliser.

Bruno Le Maire en T-shirt au Pays basque

Bruno Le Maire, par exemple, alterne les clichés studieux à l'Assemblée et les photos plus détendus en voiture avant d'aller courir ou lors d'un week end au Pays basque, T-shirt et serviette de plage autour du cou.

Le réseau social, propriété du groupe Meta, anciennement Facebook, permet de nouer un contact moins formel avec ses abonnés que sur Twitter, mais aussi et surtout de construire son image. Les politiques apparaissent régulièrement dans des tenues plus décontractées que leurs habituels costumes ou tailleurs. A Marseille le week-end dernier, Clément Beaune se prend ainsi en photo, en chemise à fleurs. Marlène Schiappa, elle, s'en sert pour expliquer son quotidien de ministre.

Mélenchon et Le Pen eux aussi actifs sur Instagram

"En tant que secrétaire d'Etat, j'ai le droit d'avoir un cabinet avec huit conseillers et donc il faut composer l'équipe qui va nous accompagner pour mettre en œuvre les politiques publiques", raconte-t-elle dans une vidéo. Instagram est aussi très utilisé par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui s'en sont notamment servis pendant la campagne présidentielle. Tout comme Tik Tok, qui touche cette fois un public plus jeune, compris entre 16 et 24 ans.