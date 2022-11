Climat : Macron met la pression sur les industriels émetteurs de gaz à effet de serre

À peine rentré de la COP 27 en Égypte, Emmanuel Macron reçoit ce mardi après-midi à l'Élysée les dirigeants des 50 sites les plus polluants de France. Parmi eux, on retrouve les grands noms de l’industrie, Air Liquide, Saint-Gobain, Total ou Lafarge... 50 sites qui représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Le président veut convaincre ces entreprises d’investir pour décarboner massivement leur industrie.

Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre

Le chef de l'État attend de ses dirigeants des engagements chiffrés et précis qui s'inscrivent dans le cadre de la planification écologique. L'objectif, dit l'Élysée, est de savoir qui fait quoi, pour combien et pour quand. L'exécutif, qui maintient sa logique de réindustrialisation, devrait ainsi aider ces sites à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en faisant notamment appel à des technologies françaises. Le but étant d'éviter que ces contraintes écologiques ne deviennent trop importantes au point de conduire à des délocalisations.

Emmanuel Macron veut montrer que l'environnement est l'une de ses priorités

Cette réception à l'Élysée sera l'occasion pour Emmanuel Macron de se mettre personnellement en scène et de montrer que l'environnement figure bien au rang des priorités, lui dont le ministre de l'Écologie est critiqué pour son absence de poids politique. Le chef de l'État peine à engranger des victoires sur ce sujet. Il a certes mis en place un plan de sobriété et annoncé sa volonté de relancer le nucléaire, mais subventionne en même temps les énergies fossiles pour des raisons de pouvoir d'achat. Un déficit d'image qu'Emmanuel Macron s'attache à combler. Samedi dernier, le président a répondu directement depuis son téléphone à des questions sur l'écologie posées par les Français sur les réseaux sociaux.