Christian Estrosi : "Le port du voile de manière ostentatoire dans l'espace public doit être interdit"

INTERVIEW

Alors que le sujet du port du voile des mères qui accompagnent les enfants en sortie scolaire est revenu sur la table ces derniers jours, et que nombre de personnalités politiques de droite (mais pas que) s'y opposent, Christian Estrosi va plus loin. Pour le maire de Nice, interrogé lundi soir sur Europe 1, "le port du voile de manière ostentatoire dans l’espace public doit être interdit, et encore plus en milieu scolaire".

Aujourd'hui, la loi autorise le port du voile pour ces mères accompagnatrices. Il n'est interdit que pour les jeunes filles au sein de l'école. Mais pour Christian Estrosi, il faut revoir la loi. "Il ne peut être question que ce soit toléré." L'édile souhaite reprendre une circulaire, émise en 2012 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Luc Chatel.

>>Plus d'informations à suivre