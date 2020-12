Ce livre sur "une dame âgée, énigmatique", qu'Emmanuel Macron rêverait de publier

Avant de devenir banquier d'affaires puis d'entrer en politique, Emmanuel Macron avait d'autres ambitions : il rêvait de devenir écrivain. C'est ce qu'a appris la journaliste de L'Opinion Corinne Lhaïk, lorsqu'elle s'est immiscée dans le quotidien du président pour dresser son portrait intime dans le livre Président cambrioleur. Elle était mercredi midi au micro de Patrick Cohen, sur Europe 1, où elle a confié plusieurs anecdotes à propos du président.

Emmanuel Macron a déjà écrit un premier roman, narrant une aventure en Amérique Latin, bien avant son entrée en politique. Mais ce livre est resté dans les placards, raconte Corinne Lhaïk. "Initialement, je voulais être écrivain", avait même confié le président à des étudiants lors d'un déplacement en Inde en 2018.

"Vous verrez, c'est un ovni"

Et le chef de l'Etat serait même déjà prêt à renouer avec son ambition primaire à sa sortie de l'Élysée, aurait confié Brigitte Macron à Corinne Lhaïk. "Il en a écrit un deuxième. Elle (Brigitte Macron) m'a dit que ce roman était consacré à une dame âgée, énigmatique. J'ai tout de suite pensé à la grand-mère d'Emmanuel Macron. Je lui ai posé la question mais elle m'a répondu que ce n'était pas ça. 'C'est beaucoup plus compliqué, vous verrez, c'est un ovni' m'a-t-elle dit. Et elle attend avec impatience que son mari soit sorti de l'Elysée pour que ce roman soit publié", raconte la journaliste politique au micro de Patrick Cohen.

Pour Corinne Lhaïk, Brigitte Macron rêve son mari "comme écrivain et lui aussi se rêve comme écrivain. Je ne sais pas s'il en a les qualités, mais c'est une sorte de Graal pour lui qu'il rêve d'atteindre".