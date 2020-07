Castex prône "le développement du port du masque" et "une intensification de la politique de dépistage"

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale que la préparation face à une reprise possible de l'épidémie du coronavirus "passe nécessairement par le développement du port du masque et une intensification de notre politique de dépistage". "Ce que nous devons par-dessus tout éviter, c'est un retour à des formes strictes et larges de confinement, dont nous connaissons désormais le coût", a ajouté le chef du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale.

>> Plus d'infos à suivre