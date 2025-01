Budget : Laurent Wauquiez et une délégation LR à Bercy pour poser ses conditions

Après la gauche ce mercredi, c'est au tour des Républicains de se rendre à Bercy ce jeudi matin, dans le cadre des rencontres gouvernementales avec les forces politiques pour chercher un compromis sur le budget 2025.

Après les élus de gauche mercredi, Laurent Wauquiez et une délégation d'élus LR sont arrivés à Bercy jeudi matin, dans le cadre des rencontres gouvernementales avec les forces politiques pour chercher un compromis sur le budget 2025. Le président du groupe des députés Les Républicains Laurent Wauquiez est arrivé vers 08H15 en compagnie de Mathieu Darnaud, président des sénateurs LR, ainsi que les députés des Hauts-de-Seine Jean-Didier Berger et Philippe Juvin. Ils ont été reçus par les ministres Eric Lombard (Economie) et Amélie de Montchalin (Comptes publics).

Les représentants des Républicains devraient répéter leurs priorités pour le budget: une baisse des dépenses, une non augmentation des impôts, une limitation des contributions demandées aux collectivités locales et un soutien à la sécurité et aux ministères régaliens.

La réforme des retraites, un point délicat

"Nous ne voulons pas de mesures récessives" et "quand on dit pas d'augmentation d'impôts, c'est la capacité à soutenir le pouvoir d'achat des Français", avait déclaré mardi Mathieu Darnaud après un premier entretien à Bercy. L'un des points délicats de la rencontre devrait être la réforme des retraites, dont les élus de gauche réclament la suspension.

Les élus du groupe LR ont été reçus dans le cadre des discussions lancées depuis lundi à Bercy pour associer les forces politiques représentées au Parlement à la préparation du projet de budget 2025, avant la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou le 14 janvier.

Vers 50 milliards d'euros d'économies en 2025 ?

Ce jeudi, les ministres de Bercy recevront ensuite à 15H45 Eric Coquerel, député LFI et président de la Commission des Finances, puis à 18 heures Stéphane Lenormand, président du groupe Liot. Le budget présenté par le précédent gouvernement n'avait pu être adopté en raison du vote de la censure, qui avait fait chuter l'équipe de Michel Barnier en décembre.

Le gouvernement souhaite un effort budgétaire d'environ 50 milliards d'euros cette année, principalement par le biais d'une réduction des dépenses publiques, afin de ramener le déficit public entre 5% et 5,5% du PIB, contre 6,1% attendus pour 2024.