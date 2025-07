Budget 2026 : «Une partie des Français ne travaille pas suffisamment», estime Sylvain Maillard

"Une partie des Français ne travaille pas suffisamment tout au long de la vie", a estimé Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République et président du groupe Renaissance de Paris, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi.

Invité à commenter les orientations budgétaires de l’État, Sylvain Maillard, Ensemble pour la République, a défendu la nécessité de faire des économies structurelles. "Oui, nous pensons qu’il faut de vraies économies", assure le président du groupe Renaissance de Paris. Il évoque notamment des efforts réalisés sur le non-renouvellement de certains postes de fonctionnaires partant à la retraite, et l’usage accru des nouvelles technologies pour gagner en efficacité.

"Il faut que nous travaillions collectivement plus"

"Nous ne travaillons pas suffisamment en France. Il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et probablement c'est par eux que se tient le pays. Et il y a une partie des Français qui ne travaille pas suffisamment tout au long de la vie", martèle le député. Selon lui, le pays souffre d’un déficit d’activité, avec des carrières qui commencent plus tard, se terminent plus tôt, et un volume horaire inférieur à la moyenne européenne. "C’est très impopulaire de le dire, mais il faut que nous travaillions collectivement plus."

En guise d’exemple, il cite l’Allemagne : "Si nous avions le même taux d’activité qu’eux, nous n’aurions aucun déficit", affirme-t-il.