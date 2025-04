Budget 2026 : comment François Bayrou tente de prendre à témoin l'opinion publique pour faire pression sur les oppositions

Face à la situation budgétaire de la France, François Bayrou prend les devants. Lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement a dévoilé sa stratégie pour le prochain budget : faire pression sur les oppositions et alerter l'opinion.



Le ton est grave face à la situation. Ce jeudi, le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé lors d’un "comité d’alerte sur le budget". Une prise de parole durant laquelle il a mis en garde contre le "piège dangereux" de la dette, tout en promettant de dévoiler les grandes orientations du budget 2026 "avant le 14 juillet". Objectif : aller vite pour jouer la carte de l'opinion et faire pression sur les oppositions.

Enjamber les obstacles

À cinq mois du début de l’examen du budget 2026, François Bayrou prépare déjà l’ascension de son deuxième Himalaya, avec une méthode et un calendrier accéléré. "Nous avons décidé d'aller plus vite, de prendre les devants, de choisir un calendrier beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus exigeant", a-t-il souligné devant les journalistes.

Aller vite, pour tenter d’enjamber les multiples obstacles politiques. Absence de majorité, fragmentation du socle commun, procès en immobilisme ou encore menaces de motion de censure de LFI et du RN... Le chemin est semé d'embuches pour François Bayrou.

Une méthode qui suffira pour voter un budget ?

Dans ce contexte, pour mettre la pression sur les oppositions, le locataire de Matignon tente de prendre l’opinion à témoin. "Seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation, peut soutenir une action déterminée", insiste-t-il.

Préparer les esprits à de nouvelles économies, mettre les parlementaires face à leurs responsabilités et prendre le temps pour essayer de bâtir des consensus... La méthode est très proche de celle utilisée en début d'année pour faire passer le budget 2025, mais rien ne garantit qu'elle se révèle à nouveau payante.