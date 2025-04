Budget 2026 : François Bayrou promet des réponses avant le 14 juillet

"Les grandes orientations" du budget 2026 seront présentées "avant le 14 juillet", a annoncé le Premier ministre François Bayrou. "La politique de retour de la production et de réindustrialisation (...) doit devenir une obsession pour notre nation", a expliqué le chef du gouvernement.

Le Premier ministre François Bayrou a indiqué mardi que "les grandes orientations" du budget 2026 seront présentées "avant le 14 juillet", déplorant que la France "manque de moyens" pour financer ses politiques parce "qu'elle ne produit pas assez et ne travaille pas assez". "La politique de retour de la production et de réindustrialisation (...) doit devenir une obsession pour notre nation", a expliqué le Premier ministre, lors d'une conférence de presse sur le budget 2026, au cours de laquelle il a estimé que "seule une prise de conscience de nos concitoyens peut soutenir une action déterminée".

Un taux d'emploi trop faible chez les jeunes et les seniors

Évoquant une "heure de vérité", il a espéré que "la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation" puisse permettre au gouvernement d'obtenir le "soutien" des Français. "Si notre production par habitant était dans la même gamme que celle de nos voisins européens, nous n'aurions pas de déficit budgétaire", a-t-il notamment observé, déplorant aussi "un taux d'emploi plus faible" chez les jeunes et les seniors.

Pour répondre à l'enjeu du déficit public, attendu à 5,4% du PIB en 2025 et prévu à 4,6% en 2026, "la dette est un piège dangereux, potentiellement irréversible", et l'augmentation des prélèvements obligatoires est "intenable".

Quant à passer par une hausse des dépenses publiques, "l'excès de dépenses publiques ne fait pas le bonheur des citoyens", a-t-il balayé. Les dépenses publiques "n'ont pas l'efficacité à laquelle nos concitoyens devraient avoir droit. Pour parler simplement, ils n'en ont pas pour leur argent", a tranché François Bayrou.

"Un effort de 3 milliards d'euros supplémentaires" pour la défense

Le Premier ministre a néanmoins annoncé "sans doute un effort de 3 milliards supplémentaires" pour la défense dans le budget 2026, en raison de "l'ouragan en marche sur la planète" depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, encore "aggravé" par le retournement stratégique des États-Unis. "L'Union européenne a le devoir impérieux de construire une défense autonome", grâce à "un immense effort partagé, nécessaire de la part des autres pays européens" dans lequel l'"effort français" sera "renforcé".

Première des "quatre orientations" souhaitées par le Premier ministre, elle est suivie du "refus du surendettement", jugé "politiquement insoutenable" et "moralement inacceptable". La troisième concerne "la refondation de l'action publique" via "une véritable remise à plat des missions et des budgets de nos administrations". La quatrième orientation enfin vise encourager et aider "l'activité économique".

Pour les mener à bien, "nous avons décidé d'aller plus vite, de prendre les devants, de choisir un calendrier beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus exigeant", a déclaré François Bayrou. Les principales orientations seront connues au 14 juillet, afin de laisser le temps de "rassembler toutes les contributions, toutes les suggestions, toutes les consultations pendant quelques semaines autour de l'avenir et des choix que nous allons devoir faire".