Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, il s'est agacé "qu'on fasse tous des efforts pour les ultra-riches de ce pays".



Quel budget pour 2026 ? La question est déjà sur la table alors que la France continue de connaître des difficultés du côté de ses finances publiques. Invité ce jeudi d'Europe 1, le président du Sénat Gérard Larcher assure que le palais du Luxembourg se penche déjà sur le sujet, et prévient qu'il faudra produire plus de richesses et réduire la voilure de l'État pour améliorer les comptes.

"Des cadeaux fiscaux qui ont désarmé l'État"

Invité ce vendredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député La France insoumise Éric Coquerel s'agace du constat dressé par Gérard Larcher. "Depuis 2017, la part des dépenses publiques de l'état dans le PIB n'augmente pas. Ce qui baisse en revanche, ce sont les recettes. On a perdu 3% de PIB de recettes", confie-t-il face à Romain Desarbres.

"Ça m'embête qu'on fasse tous des efforts pour les ultra-riches de ce pays", poursuit-il, jugeant que la baisse des recettes profite "aux 10% les plus riches de ce pays, voire même au 1% les plus riches". "Avec ces cadeaux fiscaux, on a désarmé l'État. D'autant que, quand vous baissez les dépenses de l'État, vous avez un effet récessif. Donc, ce n'est pas le moment de baisser la consommation populaire", alors que Donald Trump met l'économie mondiale sous pression, conclut Éric Coquerel.