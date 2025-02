Budget 2025 : le RN entretient le flou sur une censure et ne transige pas sur ses «lignes rouges»

Ce lundi après-midi, en actionnant son premier 49.3, François Bayrou s’expose à une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement dès mercredi. Si les Socialistes semblent encore hésiter sur un pacte de non-censure avec le gouvernement, la grande inconnue de l’équation, c’est le Rassemblement national. Il doit annoncer sa décision à l’issue de son bureau national.

Face à Michel Barnier comme face à François Bayrou, le scénario est le même. Le Rassemblement national attend le dernier moment pour prendre sa décision de faire tomber ou non le gouvernement... À cela près qu’après une première motion de censure, Marine le Pen et Jordan Bardella veulent désormais jouer la carte de la responsabilité, de la stabilité face au chaos voulu par La France insoumise.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plusieurs scénarios possibles

Ainsi, le camp nationaliste se montre plutôt indulgent avec François Bayrou depuis son arrivée à Matignon. Et si les membres du parti critiquent unanimement un "très mauvais budget", une seule mesure pourrait braquer à ce stade les troupes de Marine le Pen : celle concernant une potentielle hausse des prix de l’électricité.

Toujours est-il que si le Parti socialiste faisait le choix d’un pacte de non-censure, un autre scénario serait possible pour le Rassemblement national. Celui de voter une censure en sachant qu’elle se solderait par un échec. Manière d’afficher une opposition avec le cap fixé par le Premier ministre, sans pour autant prendre le risque de voir réellement le gouvernement tomber et de devoir repartir à zéro sur le plan budgétaire pour la deuxième fois en moins de six mois.