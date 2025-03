Boualem Sansal : Macron appelle les autorités algériennes à «lui redonner sa liberté»

Article Suggestions

Le président français a espéré ce jeudi pouvoir compter sur "le bon sens et l'humanité des autorités algériennes" pour libérer Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné plus tôt dans la journée à cinq ans de prison ferme et environ 3.500 euros d'amende par un tribunal correctionnel algérien.