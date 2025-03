«Libérez Boualem Sansal !» : les politiques français en nombre au rassemblement de soutien à l'écrivain

Article Suggestions

Des centaines de personnes se sont rassemblées mardi devant l'Assemblée nationale, dont les présidents de l'Assemblée et du Sénat Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en soutien à Boualem Sansal. L'écrivain emprisonné en Algérie doit connaître son sort jeudi.