Guerre en Ukraine : Macron annonce un sommet jeudi prochain à Paris en présence de Zelensky et des dirigeants européens

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi à l'issue du Conseil européen à Bruxelles, la tenue d'un sommet le 27 mars à Paris avec Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens.

A l'issue du Conseil européen, le président de la République a annoncé la tenue d'un sommet de la "coalition des volontaires" le 27mars à Paris en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky et des alliés de Kiev.

"Nous tiendrons jeudi prochain un sommet de la coalition des volontaires", a déclaré le président français à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. "L'objectif pour moi jeudi c'est d'abord qu'il y ait un engagement réitéré et explicite et peut-être un peu spécifié sur les soutiens de court terme à l'Ukraine", a-t-il précisé.

Zelensky appelle l'Europe à rester ferme avant des pourparlers lundi

Volodymyr Zelensky a appelé plus tôt dans la journée les Européens à rester fermes face à Vladimir Poutine, avant que les Etats-Unis n'ouvrent des pourparlers concomitants lundi en Arabie saoudite avec Moscou et Kiev en vue d'une trêve limitée. "Je le comprends ainsi : il y aura une rencontre entre l'Ukraine et les Etats-Unis, et puis, nos partenaires américains nous ont dit qu'il y aurait une navette diplomatique et une rencontre Etats-Unis et Russie", a déclaré le président Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Oslo, en Norvège.

Moscou avait de son côté annoncé des discussions russo-américaines en Arabie saoudite lundi. En parallèle, le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré jeudi que les plans pour défendre un éventuel cessez-le-feu en Ukraine "prenaient forme", à l'issue d'une réunion à Londres entre les chefs d'état-major de "plus de 25 pays".

Le président américain Donald Trump veut arracher une trêve générale de trente jours comme préalable à des pourparlers pour mettre fin à la guerre qui se poursuit depuis l'invasion il y a trois ans de l'Ukraine par la Russie. Sous pression de Washington, Kiev a dit être favorable à un tel cessez-le-feu, mais Vladimir Poutine a signifié au président américain qu'il n'était disposé qu'à un moratoire d'un mois sur les attaques contre les installations énergétiques.