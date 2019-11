Blanquer : le dédoublement des classes de CP "commence à montrer ses effets"

SUR LE JDD

Mis en place dès 2017, le dédoublement des classes de CP consiste à baisser à une douzaine d'élèves au maximum les effectifs des classes de CP et de CE1 dans les quartiers défavorisés. Jean-Michel Blanquer estime, dans une interview accordée au Journal du dimanche, que "cette politique commence à montrer ses effets". "Ces premiers résultats sont des bourgeons, ils transmettent un message de confiance : la France peut assurer la réussite de tous ses enfants", souligne le ministre de l'Éducation, qui tient à féliciter les professeurs.

Jean-Michel Blanquer considère que c'est "un moment historique pour l’école : d’une part, la maîtrise des savoirs fondamentaux est en hausse – autrement dit : le niveau des élèves remonte –, et d’autre part, l’amélioration est plus forte pour ceux qui viennent des territoires les plus défavorisés. Ça répond à mes deux objectifs principaux : hausser le niveau général, assurer plus de justice sociale".

"L'effort doit désormais être porté sur l'école maternelle"

Si l'amélioration est sensible en début de CE1, elle ne l'est pas encore en début de CP. C'est pourquoi le ministre de l'Education estime que "l'effort doit désormais être porté sur l'école maternelle, notamment la grande section". Pour lui, la maternelle "joue un rôle essentiel pour l’épanouissement, la sociabilité, la logique et le langage. À l’entrée en CP, il peut y avoir une différence de vocabulaire importante entre deux enfants, vectrice d’inégalités futures très fortes. La maternelle doit compenser cela".

La mesure de dédoublement des classes de CP a d'abord touché, à la rentrée 2017, 2.200 classes de CP de quartiers très défavorisés (REP+), avant d'être étendue en septembre à 3.200 classes de CP de quartiers défavorisés (REP) et 1.500 classes de CE1 en REP+. Depuis septembre 2019, elle touche tous les CE1 de REP+ et de REP, soit 300.000 élèves.