Bateau pour Gaza arraisonné : On assiste à une «gazaouïsation de la politique française », selon Franz-Olivier Giesbert

Cette nuit, le bateau humanitaire Madleen, avec à son bord des activistes et des personnalités politiques comme Greta Thunberg et Rima Hassan, a été arraisonné par l'armée israélienne. Si Jean-Luc Mélenchon dénonce une "arrestation illégale", l'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert déplore lui une "gazaouïsation de la politique française".

Un coup de communication raté ? Cette nuit, le bateau humanitaire Madleen, avec à son bord des activistes et des personnalités politiques comme Greta Thunberg et Rima Hassan, a été arraisonné par l'armée israélienne.

Le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce lundi l'"arrestation illégale" par Israël de "12 humanitaires et activistes pacifistes" qui se dirigeant en bateau vers Gaza. Il appelle à de larges rassemblements.

"Il s'agit de parler de Gaza jour et nuit"

On assiste à "gazaouïsation de la politique française", selon Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain, invité ce lundi de la Grande interview Europe 1-CNews. "Depuis le 7 octobre 2023, depuis le pogrom géant, LFI et disons une grande partie de l'extrême gauche française et de la gauche aussi d'ailleurs, a décidé de gazaouïser la politique, pour essayer d'attirer vers eux les électeurs islamistes bien sûr, mais aussi musulmans", estime-t-il.

Si la mission du bateau humanitaire s'est brusquement arrêtée, pour Franz-Olivier Giesbert le véritable objectif de l'expédition a été largement atteint. "Il s'agit de parler de Gaza jour et nuit", s'agace-t-il. "Peut-être que pendant la prochaine campagne présidentielle, une grande partie de la classe politique va parler de Gaza. Alors qu' il y a d'autres sujets ! (...) On en parle sans cesse. Je pense que c'est un signe de folie. La politique française devient folle sur cette question", fustige l'écrivain.