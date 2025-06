Bateau pour Gaza : Jean-Luc Mélenchon dénonce «l'arrestation illégale» de 12 personnes, dont l'eurodéputée Rima Hassan

Le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé lundi l'"arrestation illégale" par Israël de "12 humanitaires et activistes pacifistes" qui se dirigeant en bateau vers Gaza.

Le Madleen, qui transportait également l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan, a été "arraisonné" par Israël et son équipage "kidnappé par les forces israéliennes", avait affirmé un peu plus tôt l'ONG l'ayant affrété, la Coalition de la flottille pour la liberté.