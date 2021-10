"Avec lui tout semblait possible" : l'hommage de Nadine Morano à Bernard Tapie

INTERVIEW

L'ex-homme d'affaires, ministre et patron de presse Bernard Tapie, est mort dimanche à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis 2017. Invitée de Sonia Mabrouk dans Europe Matin lundi, Nadine Morano, députée européenne LR, est revenue sur le décès de l'ancien dirigeant de club et lui a rendu hommage.

"Bernard Tapie était un homme extraordinaire. Il était hors-normes. Je me rappelle de lui lorsqu'il faisait l'émission Ambitions, j'avais 23 ans. Quand on est jeune, que l'on vit dans un quartier populaire et que l'on voit cette émission, ça vous donne l'envie de réaliser vos ambitions, de vous battre, de gagner, de vaincre. Avec lui tout semblait possible", a affirmé l'ancienne ministre.

Nadine Morano a également expliqué avoir eu la chance de rencontrer Bernard Tapie. "C'est quelqu'un qui a marqué tout le monde, et ce peu importe le bord politique. Tout le monde lui rend hommage et je ne suis pas étonnée parce qu'il était époustouflant", a-t-elle poursuivi.

"Son plus beau combat restera celui contre la maladie"

Quant à sa carrière en politique comme député ou encore ministre, Nadine Morano a assuré que "lorsque l'on a des convictions, il faut les défendre". "J'ai féraillé avec lui sur des plateaux télé, on était parfois d'accord et parfois en désaccord mais il aimait le débat et il a toujours aimé se battre" a-t-elle poursuivi. "Un de ses plus beaux combats restera celui contre la maladie parce qu'il a aidé beaucoup de gens atteints du cancer en leur donnant l'espoir, le courage et la volonté de se dépasser", a noté la députée européenne.

Elu député des Bouches-du-Rhône en 1989 sous la bannière de la majorité présidentielle de François Mitterrand, Bernard Tapie a été conseiller régional, député européen et, pendant moins de deux mois, ministre de la Ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy (avril-mai 1992). La messe pour ses obsèques sera célébrée vendredi à 11 heures en la cathédrale Sainte Marie-Majeure (La Major) de la cité phocéenne, ont indiqué dimanche soir sa veuve Dominique, et le diocèse de Marseille.