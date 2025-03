Réarmement de la France : de quoi ont besoin nos armées exactement ? La réponse d'un général

Invité d'Europe 1 Matin Week-end, le général Grégoire de Saint-Quentin, ancien commandant des opérations spéciales et sous-chef de l’état-major des armées, réagit à l'annonce de réarmement de la France d'Emmanuel Macron. Il explique de quoi ont besoin nos armées.

Des investissements dans la défense pour réarmer la France. Voilà l'un des principaux messages de l'allocution d'Emmanuel Macron mercredi soir. "Une décision absolument indispensable", acquiesce au micro d'Europe 1 Matin Week-end, le général Grégoire de Saint-Quentin, ancien commandant des opérations spéciales et sous-chef de l’état-major des armées. Mais de quoi ont besoin nos soldats en priorité ?

"Une base industrielle très solide"

"Aujourd'hui, on a un certain nombre de très bons équipements qui sont un peu la clé de toutes les armées modernes, ce qu'on appelle des plateformes aériennes, maritimes. On a une base industrielle qui est très solide, qui exporte bien, et donc on ne part pas de zéro. Mais quantitativement, on n'a plus le nombre suffisant", explique l'expert.

Autre sujet majeur, le renforcement de "la frappe dans la profondeur, voire dans la très grande profondeur, est absolument indispensable dans le catalogue des capacités dont on doit disposer".

L'intelligence artificielle

Et s'il faut bien entendu "des gens derrière les systèmes", le général Grégoire de Saint-Quentin pointe par ailleurs un autre "défi extrêmement important pour les années qui viennent" : l'intelligence artificielle. "C’est bien d’avoir de très bons d’équipements, mais il faut qu’ils communiquent et qu’ils agissent ensemble à une vitesse que permet le renfort des capacités de calcul de l’IA", conclut-il.