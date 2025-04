Aux obsèques du pape François, Emmanuel Macron accompagné de plusieurs ministres, pas de François Bayrou

Emmanuel Macron se rendra samedi à Rome pour assister aux obsèques du pape François, accompagné du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, mais pas de François Bayrou. Le Premier ministre pourrait cependant se rendre à l’intronisation du prochain Pape.

Deux jours avant les funérailles du pape François, les préparatifs battent leur plein à Rome. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron a écourté son déplacement dans l’océan Indien pour pouvoir assister à la cérémonie.

Aucune visite d'Etat à Paris

"C’est un moment majeur pour les croyants et non croyants, Emmanuel Macron se doit d’être là", justifie son entourage. Plus personnellement, les deux hommes, ont eu une relation "riche, faite de respect et d’affection", ajoute le même interlocuteur. Le pape François connaissait le président français depuis son arrivée à l’Élysée.

Ensemble, ils ont traversé de nombreuses crises comme le COVID, la guerre en Ukraine et l’incendie de Notre-Dame. Le souverain pontife est d’ailleurs venu deux fois en France sous sa présidence, à Marseille et en Corse, ce qui est "exceptionnel", souligne l’Élysée, même s’il a toujours décliné les invitations pour une visite d’État à Paris.

Pour l’enterrement, Emmanuel Macron sera accompagné du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot, des Affaires étrangères, mais pas de François Bayrou. "Le Pape est un chef d’État, donc c’est au chef de l’État de représenter la nation", justifie Matignon. Le Premier ministre pourrait cependant se rendre à l’intronisation du prochain Pape, même si la décision n’a pas encore été tranchée à l’Élysée.