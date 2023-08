Augmentation de la rémunération des maires : une mesure «nécessaire» mais à «dimension anecdotique»

Face à ces fortes chaleurs, les mairies et les maires sont particulièrement mobilisés. Mise en place de lieux climatisés dans les villes, tenue d'un registre avec les personnes particulièrement à risque en ces temps de canicule, les élus se mobilisent et le gouvernement envisage de mieux récompenser leur engagement. Dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale, Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, indique vouloir revaloriser l'indemnité des maires à la hauteur de leur engagement.

Des problèmes plus importants à gérer

Une initiative "nécessaire" mais qui n'est pas forcément suffisante selon certains, à commencer par Alain Emprin, maire de la commune de Villaroger en Savoie. "Il serait naïf de considérer qu'à elle seule, cette mesure peut redonner à des personnes l'ambition d'avoir les mandats de maire parce que les problèmes vont bien au-delà de la rémunération", confie-t-il au micro d'Europe 1.

L'élu souligne notamment le poids de ce poste au quotidien. "Le temps que nous avons à consacrer à la gestion d'une mairie, même de petite taille, est un temps qui devient extrêmement important parce que nous avons à gérer une complexité bureaucratique en France, absolument infernale." Alain Emprin en profite pour exposer ses revendications, comme "simplifier les procédures administratives", mais aussi "ne pas déposséder les maires de leur mandat par des objections qui sont formulées par des directions territoriales qui ne connaissent rien au territoire."

Une indemnité à "dimension anecdotique"

Ces revendications sont primordiales selon le maire de Villaroger pour qu'ils atteignent la "plénitude de leur mandat". Alain Emprin précise que cette indemnité possède une "dimension anecdotique" qui n'aura pas d'impact réel sur sa décision de se représenter ou non. Ce sont beaucoup plus des périmètres qualitatifs sur les conditions d'exercice du mandat qui fonderont ma décision lorsque il faudra l'apprendre. Et l'indemnité sera pour moi une dimension certes importante, mais secondaire par rapport aux autres choses