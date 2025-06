Au salon du Bourget, Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent s'afficher unis malgré leurs dissensions

Marine le Pen et Jordan Bardella se rendent ce jeudi au salon du Bourget. Une visite qui sera scrutée, alors que des dissensions sont apparues ces dernières semaines entre les deux leaders du Rassemblement national.

C’est sous le signe de l’unité que le Rassemblement national sera présent au salon du Bourget. Alors que se tient le grand salon aéronautique en Seine-Saint-Denis, Marine le Pen y fera un déplacement accompagnée de Jordan Bardella. La photo promet d’être belle, et le message clair : la candidate et son dauphin veulent rappeler leur complémentarité, mais surtout étouffer les rumeurs persistantes de dissensions.

Des désaccords évidents

Ces dernières semaines, le ticket gagnant Marine le Pen-Jordan Bardella semble plus fissuré que jamais par plusieurs sorties médiatiques. D’abord en Nouvelle-Calédonie, lorsque la cheffe de file des députés RN désavoue d’un mot Jordan Bardella sur les dossiers ultramarins.

Puis lundi dernier, lorsque le président du RN, aujourd’hui plan B officiel, appelle de ses vœux une élection présidentielle anticipée. Une situation qui exclurait pourtant d’office Marine le Pen, aujourd’hui inéligible, de la course à la présidence.

Une alliance imposée

Mais pas de quoi s’inquiéter selon les troupes marinistes qui vantent au contraire la proximité rare du duo, en privé comme en public. Certains vont même jusqu’à souligner "l’admiration sans bornes" de Jordan Bardella pour celle qui est toujours considérée comme la patronne. En clair, alors que le parti s’attache à rafraîchir son programme, et à retravailler les grands axes de la campagne de 2027 dès aujourd’hui.

Une chose est sûre : un changement de candidat n’est pas à l’ordre du jour, et Marine le Pen reste la première sur la liste, et ce bon gré mal gré. "De toute façon on n’a pas le choix, le calendrier ne nous aide pas" soupire un député philosophe, pour qui le réel défi du parti est aujourd’hui de maintenir sa stabilité, pour durer dans le temps, sans candidat proclamé.