Au Maroc, Bruno Retailleau annonce un partenariat renforcé sur l'immigration

En déplacement à Rabat (Maroc), Bruno Retailleau a indiqué lundi qu'un accord avait été trouvé avec son homologue marocain autour de la création d'un groupe de travail commun. Ce dernier sera chargé d'améliorer "la coopération pour les réadmissions" entre les deux pays.

Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé lundi à Rabat la création d'un groupe de travail franco-marocain chargé de vérifier la nationalité des migrants en situation irrégulière en France, en vue de faciliter leur réadmission dans leur pays d'origine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Frontières : Bruno Retailleau déploie des cellules de renseignement sur les réseaux de passeurs

"Accroître une efficacité en matière de réadmissions"

A l'issue d'un entretien avec son homologue marocain Abdelouafi Laftit, Bruno Retailleau a salué un accord sur "un certain nombre de points" visant à "améliorer la coopération pour les réadmissions" entre les deux pays. Ce groupe mixte permettra "d'instruire la nationalité marocaine ou non d'un certain nombre de clandestins, d'étrangers en situation irrégulière", a précisé le ministre français.

"Je pense qu'avoir des équipes mixtes françaises et marocaines pour mener ce travail d'identification changera énormément les choses", et permettra "d'accroître une efficacité en matière de réadmissions", a-t-il ajouté. Abdelouafi Laftit a de son côté réaffirmé, dans un communiqué, "l'engagement total de la partie marocaine à oeuvrer pour l'élaboration d'un référentiel commun".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Fin de plusieurs années de tensions

Les relations entre Paris et Rabat se sont nettement réchauffées depuis la reconnaissance par la France, à l'été 2024, de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental, mettant fin à plusieurs années de tensions, notamment liées à la question migratoire.

La France avait divisé par deux le nombre de visas accordés aux Marocains en 2021-2022 pour pousser le royaume à reprendre plus de ses ressortissants expulsés par les autorités françaises, entraînant de fortes crispations diplomatiques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce déplacement fait suite à la rencontre entre les deux ministres lors de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc en octobre dernier, durant laquelle le président français avait annoncé un "partenariat renforcé" entre les deux pays pour lutter contre l'immigration clandestine et les différents trafics. Au coeur des discussions d'octobre figuraient les réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière, que la France souhaite expulser, mais dont le renvoi reste souvent bloqué en raison de l'absence de laissez-passer consulaires délivrés par Rabat.