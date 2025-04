Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP / © Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Narcotrafic, immigration, Algérie : le bilan des six mois de Bruno Retailleau à l’Intérieur Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP / © Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Article Suggestions

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, dresse, ce jeudi 10 avril, le bilan de ses six premiers mois à la tête du ministère de l’Intérieur. Malgré un cadre politique complexe et des dossiers transverses, il a réussi à faire avancer certains chantiers, notamment sur le narcotrafic et l'immigration, tout en affrontant des enjeux internes et externes.