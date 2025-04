Malgré des différends au cours des années, l'excellente coopération policière entre Paris et Rabat

Si les relations diplomatiques entre le Maroc et la France n'ont pas toujours été au beau fixe, les deux pays ont su maintenir une coopération policière efficace. Un travail diplomatique exceptionnel, qui n'existe en partie que grâce à un seul homme : l'actuel patron des services de renseignements marocains.



À l'heure où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie connaissent une nouvelle zone de turbulences, entre Paris et Rabat, l'heure est à la coopération. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rend sur le sol marocain, où il doit s'entretenir avec son homologue, Abdelouafi Laftit. Au cœur des discussions, les laissez-passer consulaire, la politique de Visas, mais aussi la criminalité organisée et les trafics de stupéfiants.

Car si les relations diplomatiques entre la France et le Maroc ont connu des hauts et des bas ces dernières années, la coopération policière elle, a toujours tenu le coup, essentiellement grâce à un homme : Abdelatif Hammouchi, l’actuel patron des services de renseignements marocains.

Des liens qui résistent même aux affaires d'espionnages

Très proche du roi Mohamed VI, il chapeaute la sécurité nationale et la surveillance du territoire. Dans la tempête, même quand les relations entre la France et le Maroc, étaient détériorées, il a toujours partagé ses informations avec Paris sur le terrorisme.

En 2015 lors du Bataclan, les services marocains ont transmis du renseignement déterminant pour localiser Abaaoud, le terroriste à la tête du commando. Même en plein scandale du logiciel-espion Pégasus, les échanges entre policiers marocains et français n’ont jamais cessé.

Des échanges quotidiens

D’ailleurs, plusieurs places dans le cursus de formation des commissaires de police sont spécifiquement réservées à des candidats marocains. Les échanges avec ce pays sont quasi quotidiens. Dernier exemple en date, la semaine dernière : 12 agents de la protection civile marocaine ont été formés par des experts français à la recherche de personnes ensevelies.