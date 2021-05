Au Creusot, la gauche se réunit entre nostalgie de Mitterrand et espoir pour 2022

Il y a 40 ans, 10 mai 1981, la gauche accédait au pouvoir pour la première fois sous la Ve République avec l'élection de François Mitterrand. Pour célébrer cet anniversaire, une grande réunion des héritiers, avec notamment François Hollande, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo ou encore Lionel Jospin, était organisée dimanche au Creusot. Mais outre le souvenir, l'idée était aussi d'essayer de trouver un nouveau souffle pour une gauche qui se cherche encore.

"La force fait l'union"

Pour susciter l'espoir, les héritiers de François Mitterrand n'ont pour l'instant pas d'autre choix que d'envoyer une photo de famille unie, avec des compagnons de route de François Mitterrand en mai 1981. "La gauche semble avoir perdu les clés susceptibles d'ouvrir la porte d'un possible et nécessaire redressement. Or, les leçons de François Mitterrand n'ont rien perdu de leur actualité. Il avait compris que ce n'était pas l'union qui faisait la force, mais la force qui faisait l'union", a lancé François Hollande dans son discours inaugural.

Une allusion non dissimulée aux divisions qui règnent au sein du Parti socialiste. La preuve avec l'absence du premier secrétaire du parti, Olivier Faure. S’il a été convié, il a préféré se rendre à la marche pour le climat dimanche après-midi.

Poser des bases pour 2022

En revanche, Anne Hidalgo, candidate potentielle de la gauche, était bel et bien présente. La maire de Paris s'inscrit dans l'héritage de François Mitterrand, mais a aussi insisté sur l'importance du dépassement : "C'est notre boulot à nous de penser la suite, de l'inventer en toute liberté. Moi, je ne serai jamais de ces hommes ou femmes politiques qui essayent de prendre le costume de quelqu'un d'autre, pour se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas du tout."

Une réunion pour unir, commémorer, mais aussi se projeter, poser des bases pour 2022, alors qu'à un an de la présidentielle, dont les derniers sondages, la gauche ne figure pas au second tour.