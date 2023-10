Attaque du Hamas : «Nous devons protéger Israël», insiste Nadine Morano

Une semaine après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, qui a fait au moins 1.400 morts, l'État Hébreu se prépare à mener une opération terrestre de grande ampleur contre la bande de Gaza. Alors que 300.000 réservistes ont été appelés en renfort, Tsahal bombarde régulièrement ces derniers jours des positions dans l'enclave, qu'ils soupçonnent d'être des points stratégiques pour le mouvement islamiste. Israël a appelé également les populations civiles du nord de Gaza à se rendre au sud du territoire pour se protéger de l'attaque imminente. Une opération largement critiquée par la communauté internationale, qui appelle notamment l'État à faire preuve d'humanité et de retenue.

Invitée ce lundi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, la députée européenne Nadine Morano appelle à soutenir Israël après le drame du 7 octobre. "C'est une attaque terroriste qui a eu lieu. On a égorgé des enfants, violé des femmes, tué des personnes âgées, décimé des familles. On a tué aussi des Français et pris certains de nos compatriotes en otage. Donc le Hamas est un mouvement terroriste et il doit être traité comme tel" insiste-t-elle.

Ne pas céder

"Moi, je suis favorable à une solution à deux États. Mais si on veut pouvoir avancer, c'est par le débat qu'on y arrivera certainement pas par le terrorisme", poursuit-elle, estimant qu'il n'y a aucune solution possible avec le Hamas. " Il ne faut pas oublier que dans la charte du Hamas, il y a la destruction d'Israël. Donc, il n'y a pas de compromis possibles avec des gens qui veulent vous détruire", s'emporte Nadine Morano, qui appelle désormais à tout faire pour protéger l'État hébreu : "Israël est une démocratie, le Hamas est un mouvement terroriste. Et il ne faut pas oublier que derrière, il y a la main de l'Iran. Donc, nous avons à protéger Israël. Nous devons protéger Israël", juge l'eurodéputée.