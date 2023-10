L'ONG Médecin sans frontières appelle Israël à «faire preuve d'humanité» à Gaza

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a exhorté samedi Israël à "faire preuve d'humanité" dans ses opérations militaires dans la bande de Gaza, estimant que la situation était "aussi absurde qu'intolérable". "Alors que l'armée israélienne bombarde sans retenue la bande de Gaza depuis une semaine, nous l'appelons désormais à faire preuve de la plus élémentaire humanité", a déclaré la présidente de MSF France, Isabelle Defourny, dans un communiqué.

"L'injonction israélienne est aussi absurde qu'intolérable"

"Nous sommes extrêmement inquiets du sort des personnes qui n'ont pas pu se déplacer, comme les blessés, les malades, les soignants et dont on peut craindre l'anéantissement au vu des déclarations des autorités militaires israéliennes", a-t-elle ajouté. Israël a appelé samedi les Palestiniens à "ne pas tarder" à évacuer le nord de la bande de Gaza, laissant présager d'une offensive terrestre, après une semaine de guerre, déclenchée par l'attaque meurtrière sans précédent du Hamas, qui a déjà fait des milliers de morts.

La présidente de MSF France a également demandé que les habitants puissent quitter l'enclave palestinienne assiégée et soumise à un blocus pour se réfugier dans l'Egypte voisine. "L'injonction faite à près de 1,1 million de personnes de se déplacer en quelques heures vers un territoire déjà surpeuplé et avec un accès précaire à la nourriture, à l'eau et aux soins est aussi absurde qu'intolérable", a fait valoir la présidente de MSF France.

L'organisation a lancé un appel pour que des zones de sécurité soient maintenues dans le nord et que des cessez-le-feu réguliers soient instaurés. "Nous appelons également à ce que les personnes qui souhaitent fuir puissent le faire par le point de passage de Rafah", a-t-elle souligné. Rafah est le seul point de passage de Gaza qui ne soit pas sous contrôle israélien, mais le passage vers l'Egypte est souvent entravé par les fermetures et la nécessité d'obtenir de multiples autorisations.

Le point de passage a été fermé ces derniers jours après que des frappes aériennes israéliennes ont touché la partie palestinienne. MSF a déclaré qu'une grande partie de ses équipes à Gaza avaient été déplacées vers le sud du territoire.