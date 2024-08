Attaque contre une synagogue : «L'antisémitisme est en train de devenir systémique», estime Franz-Olivier Giesbert

L'émotion reste forte, deux jours après l'attaque de la synagogue de La Grande-Motte, dans l'Hérault, qui aurait pu tourner au "drame" et dont l'auteur, interpellé à Nîmes après une brève cavale, est un Algérien de 33 ans, en situation régulière en France.

Un "argument électoral"

L'ensemble de la classe politique a condamné ce qu'il s'était passé en utilisant des termes différents. Pourtant, selon l'éditorialiste et écrivain Franz-Olivier Giesbert, il est évident qu'une partie de la classe politique alimente un antisémitisme de plus en plus présent. Pour rappel, les actes antisémites ont augmenté de "quasiment 200%" en France depuis le début de l'année, a déclaré le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin.

"Il y a un certain nombre d'élus de la République qui sont antisémites, qui tiennent des propos antisémites sous prétexte d'antisionisme, notamment du côté de La France insoumise. […] Ça devient un argument électoral et ça fait peur", estime-t-il au micro de Florian Tardif ce lundi dans la Grande interview Europe 1-CNews. "L'antisémitisme est en train de devenir systémique.

"Ce n'est pas que l'ensemble de la classe politique est antisémite, que les Français globalement sont antisémites, mais il y a un parti qui joue l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que c'est populaire dans certains quartiers populaires, comme ils disent. L'antisionisme, c'est une sorte d'antisémitisme masqué. On essaie de chasser les Juifs, c'est ça l'idée des islamistes", développe-t-il. Après l'attaque de la synagogue à La Grande Motte, un rassemblement en soutien à la communauté est organisé ce lundi soir devant l'édifice religieux à 19 heures. Plusieurs autres rassemblements de soutien sont prévus, notamment à Paris.