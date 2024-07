«C'est une France qui devient de plus en plus communautariste», explique Franz-Olivier Giesbert

L'actualité politique a été marquée ce dimanche par la victoire de la gauche lors du second tour des législatives. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews de Laurence Ferrari, Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, explique qu'il y a "une absence totale de valeurs" où il fait une allusion, notamment, à l'élection de Raphaël Arnault, député élu sous l'étiquette du NFP, fiché S.

"Tout est cul par-dessus tête dans ce pays qui n'a plus de valeurs. Et ça, je trouve très inquiétant pour l'avenir de la France. On voit quand même que c'est une France qui devient de plus en plus communautariste quand celle-ci se referme sur elle-même", livre-t-il face à Laurence Ferrari.