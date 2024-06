Après la dissolution, une démission de Macron ? «Une bonne occasion de s'en débarrasser», estime Sébastien Chenu

Après la large victoire du Rassemblement national lors des élections européennes, le président de la République a annoncé une dissolution de l'Assemblée nationale dimanche. Il doit tenir une conférence de presse ce mardi dans laquelle il pourrait annoncer mettre sa démission dans la balance pour maximiser l'enjeu et mobiliser les électeurs contre le RN. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, Sébastien Chenu, vice-président du parti de Marine Le Pen, explique au micro de Laurence Ferrari que "Macron rêve d'enjamber l'élection qu'il vient de déclencher".

"Je demande à Emmanuel Macron de ramener l'ordre"

Pour Sébastien Chenu, Emmanuel Macron souhaitait faire oublier les élections européennes par la dissolution et désormais, il voudrait faire oublier la dissolution par peut-être une menace de démission. "Mais moi, je le dis aux électeurs du Rassemblement national, c'est justement la bonne occasion de se débarrasser maintenant d'Emmanuel Macron. S'il met sa démission dans la balance, ça veut dire que dans trois semaines, on peut ne plus avoir Emmanuel Macron à l'Élysée", se réjouit-il au micro d'Europe 1-CNews.

Sébastien Chenu veut aussi souligner que les manifestations contre l'extrême droite sont une manière pour l'extrême gauche d'instrumentaliser le débat. "Vous savez, ce sont ces gens qui sont pour la démocratie, pour la liberté, uniquement à leur bénéfice et dans leur sens", fustige-t-il. SLe vice-président du RN argumente que les Français ont voté "tous dans le même sens" avec la même volonté : évoquer leur mécontentement face à Emmanuel Macron.

"Ne nous laissons pas impressionner par quelques militants, quelques casseurs ici et là dans les grandes villes qui essaient d'impressionner la grande majorité du peuple français. C'est l'ordre dont on a besoin. Et au lieu de faire de la tambouille politicienne, je demande à Emmanuel Macron de ramener l'ordre dans notre pays gendarme", ponctue-t-il au micro d'Europe 1-CNews. Mais ce mardi matin, le palais de l'Élysée fait savoir qu'il dément ces propos rapportés.