Antisémitisme : Roussel veut une peine d'inégibilité pour les politiques tenant des propos racistes

Au micro de Sonia Mabrouk, Fabien Roussel, candidat PCF à l'élection présidentielle, s'est exprimé sur la mort de Jérémy Cohen, jeune homme de 31 ans mort en février dernier en étant percuté par un tramway alors qu'il tentait d'échapper à une bande. Si les raisons de la bagarre qui ont précédé le décès de Jérémy Cohen restent encore inconnue, certains candidats à l'élection présidentielle ont évoqué un potentiel caractère antisémite de cette agression, sans que cela soit établi par le parquet de Bobigny.

De son côté, Fabien Roussel a déclaré sur Europe 1 : "L'antisémitisme est un véritable poison dans notre République. Il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites qui sont en progression tous les ans." Il a également souhaité que "toute la lumière soit faite" afin de connaître les motivations de cette agression. "Je ne voudrais pas faire justice à la place de la justice" a-t-il également dit.

"La République, c'est l'égalité, quelque soit notre origine ou religion !"

Le candidat a aussi déclaré être en faveur d'un renforcement de la loi "pour que des responsables politiques qui pourraient tenir des propos racistes ou antisémites soient sévèrement condamnés y compris par une peine d'inéligibilité." "La République, c'est l'égalité, quelque soit notre origine ou religion, vivons ensemble" a ajouté Fabien Roussel.

En faisant référence aux débats déclenchés par sa présence, notamment aux côtés de l'essayiste Caroline Fourest, à l'hommage à Charlie Hebdo, Fabien Roussel a estimé : "ce sont des débats qui existent dans la société et à gauche. Ils proviennent de certains qui veulent mettre des adjectifs, des adverbes derrière la laïcité, ce sont des gens qui disent "la laïcité oui mais" ou la "liberté d'expression oui mais"" mais je retiens des dessinateurs de Charlie Hebdo l'importance de la liberté d'expression. Nous devons la défendre comme la prunelle de nos yeux"

"C'est aussi au nom de la liberté d'expression que Samuel Paty a été décapité, on l'oublie trop souvent. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Ne plus enseigner la liberté d'expression et lui mettre des parenthèses dans nos écoles parce qu'on a peur ? Non, jamais, il faut défendre la liberté d'expression, les dessinateurs, les créateurs" a-t-il poursuivi.

Enfin sur la laïcité, le candidat à l'élection présidentielle a conclu: "je voudrais également protéger celles et ceux qui croient ou non. Nous vivons très souvent bien ensemble ! Alors préservons, cette force de notre République !"