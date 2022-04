«Il faut retirer la citoyenneté européenne aux oligarques russes», assure Fabien Roussel

INFO EUROPE 1

Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine, Fabien Roussel prône une extrême fermeté envers le régime de Poutine et les oligarques russes présents sur le territoire européen. Au micro de Sonia Mabrouk ce mardi matin sur Europe 1, le candidat du PCF a estimé qu'il fallait aller "au bout des sanctions contre la Russie" et "retirer la citoyenneté européenne aux oligarques russes".

"Je désigne et j'accuse Chypre"

"La citoyenneté, ça ne s'achète pas", a-t-il asséné, désignant et accusant Chypre, membre de l'UE, qui "offre des passeports en échange de deux millions d'euros". "Vous pouvez donc devenir citoyen européen, planquer votre argent en toute opacité dans les banques chypriotes. Et l'argent continue d'être blanchi et de tourner", s'insurge Fabien Roussel pour qui il est absolument impensable de se priver de gaz russe et de demander aux Français de se "serrer la ceinture" et de "moins se chauffer" alors que des oligarques russes continuent de blanchir de l'argent en Europe.

Pas d'embargo total sur le gaz russe

Fabien Roussel se positionne ainsi contre un embargo total sur les importations de gaz russe. "Se priver du gaz russe du jour au lendemain, c'est engager l'UE dans une grave récession économique", justifie-t-il. "Je rencontre des Français qui ont déjà baissé leur chauffage à cause de leur faible pouvoir d'achat. Comment feront-ils demain ?".

Pour le candidat communiste à la présidentielle, la "guerre horrible en Ukraine" se fait aussi ressentir dans "le porte-monnaie des Français".

