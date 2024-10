Andy Kerbrat, député LFI pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants, doit «naturellement» démissionner, estime Christian Estrosi

Andy Kerbrat doit "naturellement" démissionner : le maire de Nice et vice-président du parti Horizons Christian Estrosi a appelé le député LFI de Loire-Atlantique à tirer les conséquences de ses actes et à démissionner. "Comment peut-on concevoir que ceux qui ont à faire la loi, ceux qui doivent se montrer exemplaires, puissent encore avoir un droit d'exercer ? Aujourd'hui, ce qui génère le plus d'insécurité, ce sont les filières du narcotrafic pour lesquelles je réclame que ce soit une grande cause nationale", a-t-il lancé lors de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

Le député poursuivi pour usage de stupéfiants

Andy Kerbrat a reconnu mardi avoir été pris en flagrant délit d’achat de stupéfiants la semaine dernière. Lors du contrôle, les policiers ont trouvé sur le député 1,35 g de 3-MMC, une drogue de synthèse en plein essor en France.

>> LIRE AUSSI - Andy Kerbrat arrêté avec de la drogue : le député LFI avait signé le jour de son interpellation une pétition contre le chemsex

Le député a précisé aux enquêteurs avoir acheté cette drogue dans l’objectif d’une soirée chemsex. Cette pratique consiste à prendre de la drogue lors de rapports sexuels. Problème, le député LFI a signé une pétition, le même jour que son interpellation, appelant le gouvernement à agir contre ce phénomène. Andy Kerbrat est poursuivi pour usage de stupéfiants et convoqué pour notification d'une ordonnance pénale.

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, Christian Estrosi a appelé à faire intervenir l'armée dans les villes touchées par le narcotrafic. "On considère que la Force Sentinelle était pour lutter contre le terrorisme mais le narcotrafic est une forme de terrorisme", a-t-il avancé avant d'étayer son propos. "Les conséquences en termes d'insécurité risquent d'être majeures et peuvent, même, dans certains quartiers, déclencher des formes de guerre civile. [Les militaires Sentinelle] doivent venir en appui à la police nationale, à la gendarmerie, aux magistrats et à la police judiciaire."

"Taper les consommateurs"

Le maire de Nice a indiqué vouloir "taper le consommateur". "Plus de consommateur, plus de trafic de drogue et ce député LFI est bien un consommateur avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de vie humaine [...] Nous ne devons pas avoir la main faible sur un sujet comme celui-là", a-t-il conclu.