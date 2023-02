Accident de Pierre Palmade : qu'est-ce que le chemsex, cette pratique au cœur de l'enquête ?

Quatre jours après l'accident provoqué par Pierre Palmade, l'enquête progresse. L'humoriste a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments. Il aurait pris la voiture après avoir fait la fête pendant plus de 24 heures avec quatre jeunes. Le comédien aurait consommé pendant cette soirée plusieurs drogues, notamment de type chemsex. Mais qu'est-ce que le chemsex ?

La contraction des mots anglais "chemical" et "sex"

Le chemsex est la contraction des mots anglais "chemical" (chimie) et "sex" (sexe). Une pratique qui consiste à prendre des drogues puissantes pour augmenter ses sensations pendant un rapport sexuel, pour le rendre plus intense et le prolonger. Les produits les plus utilisés par les adeptes du chemsex sont les drogues de synthèse stimulantes comme le GHB ou la méthamphétamine.

Et c'est à double tranchant. Cela rend à la fois dépendant à la drogue et au sexe. C'est aussi une source aussi de déprime, de solitude, de perte de repères et pour les cas les plus extrêmes, le chemsex entraîne des idées suicidaires voire même des overdoses. Cette pratique concerne surtout des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Mais aussi les milieux libertins hétérosexuels. Selon un rapport rendu au ministère de la Santé, entre 100.000 et 200.000 personnes pratiquent le chemsex en France.